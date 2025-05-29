Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям, касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинских переговоров», — сказал он на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

Шойгу поблагодарил турецкие власти за организацию условий для диалога между Москвой и Киевом.

«Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций», — отметил он.

Секретарь Совбеза РФ также поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он добавил, что это первый приезд турецкого чиновника в Москву.

Шойгу подчеркнул, что «российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям».

«С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях», - констатировал секретарь СБ РФ.

По мнению Шойгу, результативность двустороннего взаимодействия «во многом обусловлена интенсивностью доверительного диалога лидеров двух стран». Он добавил: «Президенты Путин и Эрдоган регулярно общаются по телефону».

Шойгу напомнил, что «очередной обстоятельный разговор между лидерами состоялся 11 мая».