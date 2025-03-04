ПОЛИТИКА
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Лукашенко хочет войти в игру с редкоземами
Александр Лукашенко поручил белорусским геологам заняться поиском редкоземельных металлов, заявив, что страна может обладать значительными запасами стратегического сырья
Лукашенко хочет войти в игру с редкоземами
Александр Лукашенко / Reuters
4 марта 2025 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил геологам исследовать месторождения редкоземельных металлов, заявив, что в отвалах страны уже находили редкоземельные минералы.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — сказал он на совещании с правительством.

Лукашенко подчеркнул, что тема редкоземельных металлов стала особенно актуальной, сославшись на планы США получить доступ к украинским ресурсам.

«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в США. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — заявил он, призвав чиновников активнее заниматься разведкой полезных ископаемых.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США рассчитывают на доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на оказанную военную помощь. Однако Киев отказался подписывать предложенный договор, а встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Вашингтоне завершилась перепалкой и уходом украинской делегации из Белого дома.

В феврале президент России Владимир Путин также предложил США сотрудничество в добыче редкоземов на территории России, включая аннексированные украинские регионы.

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