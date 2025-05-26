ПОЛИТИКА
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Президент Азербайджана: Запад поощряет ненависть к исламу
Ильхам Алиев заявил, что в ряде западных стран исламофобия превратилась в государственную политику и призвал к международным санкциям против ее распространителей
Президент Азербайджана: Запад поощряет ненависть к исламу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Reuters
21 час назад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к участникам международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», в котором призвал к международным санкциям против стран, поощряющих враждебность к мусульманам.

Алиев подчеркнул, что исламофобия проявляется в самых разных формах — от расизма и медийной стигматизации до институциональной дискриминации, включая ограничения в сфере образования, занятости и вероисповедания. Он заявил, что такое отношение мешает мусульманам интегрироваться в общество и чувствовать себя его полноправной частью.

Особо президент остановился на странах, которые, по его словам, ранее вели колониальную политику, но теперь преподносят себя как защитники прав человека.

«В этих странах под видом защиты светских ценностей принимаются законы, ограничивающие права мусульман», — отметил он.

Алиев напомнил о принятой Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с исламофобией и призвал к немедленному выполнению ее положений. Он подчеркнул, что враждебность к исламу уже приобрела системный и глобальный масштаб, и что распространение антимусульманских настроений поддерживается не только политическими структурами, но и рядом медиа.

По его словам, многие СМИ сознательно отождествляют ислам с терроризмом и экстремизмом, формируя у общества негативный образ мусульман.

Президент заявил, что Азербайджан — страна, которая сама страдала от исламофобии. Он напомнил о тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий и разрушении исламских святынь, включая мечети, гробницы и кладбища.

Алиев также сообщил, что сейчас на освобождtнных землях Азербайджан восстанавливает мечети и памятники исламской культуры, уничтоженные во время конфликта.

Он обвинил западные институты — такие как Европарламент и ПАСЕ — в продвижении двойных стандартов и антимусульманской риторики. По словам Алиева, усиление ультраправых партий в ряде стран Европы лишь усугубляет ситуацию.

«Мир должен бороться с исламофобией как с глобальной угрозой. Иначе последствия будут разрушительными для всей системы международной безопасности», — заключил он.

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