ТУРЦИЯ
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Турция развенчала «оружейный миф»
Администрация президента Турции опровергла информацию о якобы массовой поставке вооружений в Пакистан, назвав ее «спекулятивной»
Турция развенчала «оружейный миф»
Управление коммуникаций Администрации президента Турции / AA
28 апреля 2025 г.

Информация о поставках Турцией шести самолетов с оружием в Пакистан не соответствует действительности. На самом деле только один транспортный самолет совершил посадку в этой стране, и то лишь для дозаправки, после чего продолжил движение по запланированному маршруту. Об этом говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

«Не следует доверять спекулятивным новостям, не подтвержденным уполномоченными лицами и учреждениями», — добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ была распространена дезинформация о том, что якобы 6 военно-транспортных самолетов C-130E ВВС Турции прибыли в Пакистан.

Согласно этим ложным сведениям, утверждалось, что в Пакистан были доставлены противотанковые ракетные комплексы KARAOK и различные боеприпасы для БПЛА Bayraktar TB2.

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