ПОЛИТИКА
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Бишкек рвется в миротворцы
Кыргызстан предложил площадку для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Бишкек рвется в миротворцы
Флаг Кыргызстана / Reuters
21 час назад

Кыргызстан готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявил спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев. Бишкек предлагает выступить посредником в урегулировании многолетнего конфликта.

«Мы поддерживаем усилия, направленные на установление устойчивого мира и стабильности в регионе. Если потребуется, Кыргызстан готов выступить в роли посредника и предоставить площадку для подписания мирного соглашения», — заявил Шакиев.

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании 15 из 17 пунктов мирного соглашения. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа, однако Баку считает подобные обсуждения преждевременными.

Азербайджанская сторона выдвигает два дополнительных требования для урегулирования отношений: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал лично инициировать изменения в Конституцию, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Он назвал требование о роспуске Минской группы ОБСЕ приемлемым, но выразил опасения о возможном стремлении Баку перенести конфликт на территорию Армении.

Однако официальный Баку подобные опасения отвергает. По словам ведомства, Азербайджан никогда не проводил оккупационную политику против Армении и не был заинтересован в создании ситуации, превращающей регион в зону конфронтации.

Кыргызстан уже имеет опыт посредничества в карабахском урегулировании. В 1994 году в Бишкеке был подписан протокол о прекращении огня в ходе Первой карабахской войны по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ и парламента Кыргызской Республики при участии России.

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