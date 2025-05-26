Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов инициировать изменения в Конституцию, если Конституционный суд страны не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом сообщают армянские СМИ.

«Этот мирный процесс и мирный договор не должны быть упущены. Мы попытаемся убедить нашу общественность, чтобы внести это изменение для достижения устойчивого и долгосрочного мира», — сказал Пашинян в понедельник на форуме «Ереванский диалог».

Он подчеркнул, что если суд признает соглашение соответствующим Основному закону, его ратификация в Национальном собрании пройдет без препятствий. После ратификации и подписания президентом документ станет обязательным в стране и, по словам Пашиняна, «понизит обеспокоенность Азербайджана».

«Мирный договор должен быть подписан, и это наш главный посыл», — добавил он.

Пашинян также отметил, что Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении. Однако, по его словам, армянская сторона сознательно не поднимала этот вопрос, рассчитывая, что текст мирного договора решит эту проблему.

Премьер добавил, что Армения готова подписать не только мирное соглашение, но и сопроводительный документ о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Он подчеркнул: «Считаем конструктивным подходом и предложением, чтобы иметь два документа на столе и подписать их одновременно».

По его словам, Армения примет повестку роспуска Минской группы, если будет уверена, что обе стороны одинаково оценивают ситуацию. Он также предложил обратиться в ОБСЕ с инициативой официального роспуска формата.