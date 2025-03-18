ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Между Китаем и Европой пробежала кошка?
Си Цзиньпин отказался от визита в Брюссель на 50-летие отношений ЕС и Китая
Между Китаем и Европой пробежала кошка?
/ Reuters
18 марта 2025 г.

Президент Китая Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить Брюссель для участия в конференции, посвященной 50-летию дипломатических отношений между Евросоюзом и Китаем. Вместо него на встречу с руководителями ЕС отправится премьер-министр Ли Цян, сообщает Financial Times.

Брюссель рассчитывал, что значимость юбилейного мероприятия обеспечит личное присутствие Си, поскольку традиционно саммиты ЕС—Китай чередуются: один проходит в Брюсселе с участием премьера КНР, другой — в Пекине с участием главы государства. Однако отказ китайского лидера усилил обеспокоенность европейских чиновников тем, что риторика Китая о сотрудничестве не подкрепляется реальными шагами, особенно на фоне изменения глобального порядка при президенте США Дональде Трампе.

Отношения между ЕС и Китаем продолжают ухудшаться. Брюссель обвиняет Пекин в поддержке России в войне против Украины, обе стороны обмениваются торговыми ограничениями. 14 марта ЕС начал новое антидемпинговое расследование в отношении китайских поставок адипиновой кислоты — химического соединения, используемого для производства нейлона.

К тому же, на днях Европарламент потряс очередной коррупционный скандал, связанный с Китаем: бельгийские прокуроры подозревают 15 депутатов в получении взяток за продвижение китайских коммерческих интересов. А европейские чиновники выражают недовольство торговым дисбалансом: по итогам прошлого года профицит Китая в торговле с ЕС достиг €304,5 млрд.

«Отношения заморожены», — заявил Financial Times высокопоставленный дипломат ЕС. «Риторика изменилась, но суть политики остается прежней — и с их стороны, и с нашей».

В Пекине настаивают, что их курс в отношении Европы неизменен. Спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шайе заявил, что Пекин всегда выступал за «мир, дружбу, сотрудничество и взаимную выгоду». По его словам, политика Китая выглядит «еще более дальновидной и справедливой» на фоне действий Вашингтона, который ввел пошлины против ЕС и угрожает пересмотром традиционных альянсов.

Европейские чиновники пока не определились с датами предстоящего саммита ЕС—Китай и уровнем представительства. Пекин не предоставил официальной информации по этому вопросу, а на запросы Reuters ни Брюссель, ни китайские власти не ответили.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us