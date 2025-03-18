Президент Китая Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить Брюссель для участия в конференции, посвященной 50-летию дипломатических отношений между Евросоюзом и Китаем. Вместо него на встречу с руководителями ЕС отправится премьер-министр Ли Цян, сообщает Financial Times.

Брюссель рассчитывал, что значимость юбилейного мероприятия обеспечит личное присутствие Си, поскольку традиционно саммиты ЕС—Китай чередуются: один проходит в Брюсселе с участием премьера КНР, другой — в Пекине с участием главы государства. Однако отказ китайского лидера усилил обеспокоенность европейских чиновников тем, что риторика Китая о сотрудничестве не подкрепляется реальными шагами, особенно на фоне изменения глобального порядка при президенте США Дональде Трампе.

Отношения между ЕС и Китаем продолжают ухудшаться. Брюссель обвиняет Пекин в поддержке России в войне против Украины, обе стороны обмениваются торговыми ограничениями. 14 марта ЕС начал новое антидемпинговое расследование в отношении китайских поставок адипиновой кислоты — химического соединения, используемого для производства нейлона.

К тому же, на днях Европарламент потряс очередной коррупционный скандал, связанный с Китаем: бельгийские прокуроры подозревают 15 депутатов в получении взяток за продвижение китайских коммерческих интересов. А европейские чиновники выражают недовольство торговым дисбалансом: по итогам прошлого года профицит Китая в торговле с ЕС достиг €304,5 млрд.

«Отношения заморожены», — заявил Financial Times высокопоставленный дипломат ЕС. «Риторика изменилась, но суть политики остается прежней — и с их стороны, и с нашей».

В Пекине настаивают, что их курс в отношении Европы неизменен. Спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шайе заявил, что Пекин всегда выступал за «мир, дружбу, сотрудничество и взаимную выгоду». По его словам, политика Китая выглядит «еще более дальновидной и справедливой» на фоне действий Вашингтона, который ввел пошлины против ЕС и угрожает пересмотром традиционных альянсов.

Европейские чиновники пока не определились с датами предстоящего саммита ЕС—Китай и уровнем представительства. Пекин не предоставил официальной информации по этому вопросу, а на запросы Reuters ни Брюссель, ни китайские власти не ответили.