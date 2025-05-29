Президент США Дональд Трамп заявил, что новый самолет Boeing 747-8, подаренный Катаром, «слишком велик» для личного использования и будет передан Военно-воздушным силам США. Лайнер, прибывший в США в феврале, на 20 метров длиннее текущего борта номер один и оценивается в $180 млн. По словам Трампа, самолет станет «великолепным подарком» американскому государству и не предназначен для его личных нужд.

Состояние самолета, по словам источников Washington Post, оставляет желать лучшего. Для приведения его к военным стандартам потребуется до $1,5 млрд, а возможное переоборудование под гражданские нужды после окончания срока Трампа может обойтись еще в полмиллиарда. Все это более чем в 10 раз дороже стоимости самого подаренного борта.

Ранее визит Трампа в Катар и реакция на подарок вызвали волну критики со стороны демократов и части республиканцев. Сенаторы Крис Мерфи и Кори Букер назвали передачу самолета «коррупцией» и «неприемлемым подарком», а в Конгрессе появились законопроекты, направленные на блокировку подобных сделок.

Несмотря на заявление Пентагона о завершении сделки, представители юридических служб США и Катара продолжают согласовывать условия передачи борта Boeing. Доха настаивает, чтобы в официальных документах была зафиксирована инициатива Вашингтона, а также снята с Катара ответственность за дальнейшую передачу прав собственности.

Трамп утверждает, что именно американская сторона вышла с предложением Катару подарить борт — но это делает эту историю еще более непростой с этической точки зрения. То есть президент США просил другую страну подарить ей самолет для государственных нужд.



Сам Трамп оправдывает это тем, что задержки со стороны Boeing в модернизации текущих самолетов вынудили администрацию искать альтернативу. В Белом доме позже уточнили, что обсуждения начались как потенциальная покупка, но впоследствии трансформировались в дипломатический дар.



