ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Переговоры по Украине зашли в тупик?
Владимир Путин продолжает настаивать на получении полного контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины в рамках мирного соглашения с Киевом, сообщают СМИ
Переговоры по Украине зашли в тупик?
Президент России Владимир Путин / Reuters
29 апреля 2025 г.

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Москва получила полный контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины в рамках мирного соглашения с Киевом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника в Москве, знакомых с ходом переговоров.

По данным агентства, 25 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с Путиным пытался убедить его остановить войну на текущих линиях фронта и согласиться на прекращение огня. Однако российский президент отказался уступать и продолжил настаивать на максималистских требованиях по территориям.

Один из собеседников Bloomberg заявил, что переговоры зашли в тупик. По его словам, дальнейший прогресс возможен только при личной встрече Путина и президента США Дональда Трампа.

Упорство Путина в вопросе территориальных требований подрывает усилия Дональда Трампа добиться прекращения огня и заключения окончательного соглашения между Россией и Украиной, отмечает Bloomberg.

Источники агентства указывают, что в Белом доме растет недовольство из-за отсутствия прогресса. США уже предупреждали, что могут выйти из переговоров, если Москва и Киев не придут к соглашению в ближайшее время.

Европейские чиновники сообщили Bloomberg, что пока нет признаков готовности Путина отказаться от своих условий. Они подчеркнули, что переговоры продолжаются и ситуация еще может измениться. По их словам, в ближайшие недели станет ясно, удастся ли США добиться сделки или Вашингтон усилит давление на Москву.

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