Все больше американцев выражают обеспокоенность по поводу тарифной политики Дональда Трампа, несмотря на заверения президента в ее экономической выгоде. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Harris Poll.

Согласно опросу, 72% американцев обеспокоены тарифами, что значительно выше показателя в 61% в январе. Беспокойство охватывает все политические лагеря: 90% демократов, 69% независимых избирателей и 57% республиканцев выразили тревогу. Кроме того, 66% опрошенных считают, что экономике США потребуется несколько лет, чтобы оправиться от последствий тарифной политики Трампа.

Опасения по поводу возможной рецессии также высоки: 89% демократов, 75% независимых избирателей и 65% республиканцев опасаются экономического спада.

Это тем более показательно, что единственный козырь в руках Трампа, который он использовал во время предвыборной кампании, – это его обещание улучшить экономические условия.

Несмотря на падение рейтингов, Трамп продолжает настаивать на том, что его политика приведет к росту рабочих мест в США. «Не бойтесь, мы победим во всем!!!» — написал он в Truth Social, утверждая, что тарифы уже «приносят деньги» в страну.

Его администрация ввела 20% пошлину на импорт китайских товаров, увеличила тарифы на сталь и алюминий и объявила о введении масштабных пошлин на импорт из Канады и Мексики. Министр торговли Ховард Латник признал, что рецессия возможна, но назвал такую стратегию необходимой для долгосрочного экономического роста.

Разница в восприятии тарифов среди избирателей заметна. 79% республиканцев поддерживают тарифы против Мексики, 75% — против Канады. Однако среди демократов этот показатель составляет всего около 30%, а среди независимых — 40%.

Тарифная политика президента уже вызвала ответные меры со стороны других стран. После угрозы Онтарио ввести тарифы на экспорт электроэнергии в США Трамп увеличил пошлины на канадскую сталь и алюминий до 50%, пока Канада не отказалась от своих мер. В ответ на введенные ЕС тарифы на $28 млрд американского экспорта, включая 50% пошлину на американский бурбон, Трамп пригрозил 200% тарифом на импорт европейского алкоголя.

Несмотря на обеспокоенность экономическими последствиями, большинство американцев (59%) — вне зависимости от политических предпочтений — считают, что тарифы продержатся недолго.



