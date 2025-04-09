ПОЛИТИКА
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Стать немцем будет сложнее
Новая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ договорилась отменить ускоренное получение гражданства за три года и ужесточить миграционную политику
Стать немцем будет сложнее
Рейхстаг / Reuters
9 апреля 2025 г.

Представители консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ходе коалиционных переговоров приняли решение отменить возможность получения немецкого гражданства за три года, известную как «турбонатурализация». Об этом сообщает издание Die Zeit.

При этом возможность получить немецкий паспорт за пять лет проживания в стране решено сохранить, что все равно быстрее, чем восьмилетний срок, действовавший ранее.

По данным Deutsche Welle, новая коалиция также планирует ужесточить миграционное законодательство. В частности, предлагается более активно депортировать нелегальных мигрантов, сохранить усиленный пограничный контроль и расширить список стран, граждане которых не могут претендовать на убежище в Германии.

Отменяемые сейчас правила ускоренной натурализации действуют только с 1 июня 2024 года. Согласно этим нормам, иностранцы с «особыми интеграционными успехами» могли получить гражданство всего за три года проживания в Германии. Для этого требовалось владение немецким языком на уровне С1 (предпоследний уровень по шкале владения языком), общественная активность, например, участие в различных объединениях, а также финансовая самостоятельность без зависимости от государственных социальных выплат.

Решение об изменении миграционной политики принято в рамках формирования новой правящей коалиции. 9 апреля было объявлено, что блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правительства. Консервативный блок ХДС/ХСС занял первое место на досрочных выборах в бундестаг в феврале этого года, социал-демократы стали третьими, уступив ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

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