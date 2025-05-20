Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая сообщил, что готовит новую международную встречу на высоком уровне с участием России, США, стран ЕС и Великобритании. Цель — окончательно согласовать параметры прекращения огня и условия будущего перемирия.

Выступая на брифинге в Киеве после двух телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский сообщил, что в качестве возможных мест проведения встречи рассматриваются Турция, Ватикан или Швейцария.

«Мы рассматриваем встречу всех сторон на высоком уровне», — заявил Зеленский. «Главное — не комфорт, а результат».

Заявление прозвучало вскоре после того, как Трамп провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его итогам Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня.

Зеленский также отметил, что в разговоре с Трампом он акцентировал внимание на необходимости сохранить санкционное давление на Россию. Глава Украины также призвал США ввести дополнительные санкции против банковского и энергетического секторов России и сообщил, что ожидает от Европы новый жесткий санкционный пакет в ближайшее время.

При этом Киев предостерег от заключения каких-либо соглашений без участия Украины.

«Сейчас для нас крайне непростое время», — отметил украинский президент. «Нам необходимы солидарность и поддержка».

На прошлой неделе украинские и российские представители провели прямые переговоры в Стамбуле — первые за последние три года. Во время встречи стороны согласовали крупнейший обмен пленными — 1000 на 1000. Зеленский выразил надежду, что следующий масштабный обмен, уже согласованный в принципе, может состояться в ближайшие дни или недели.

Хотя Кремль заявил о готовности к временному перемирию, пока неясно, приведет ли это к устойчивому соглашению. Пока же Россия и Украина выразили готовность заключить меморандум — он станет прологом к будущему соглашению о перемирии. Главная интрига — что именно войдет в меморандум, согласится ли Украина признать территориальные уступки.



