Самолет с членами российской делегации приземлился утром 15 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщили «Интерфаксу» источники в авиационных службах.

По информации ТАСС, переговоры между делегациями России и Украины должны начаться в 10:00 по стамбульскому времени. Однако источник, знакомый с организацией встречи, уточнил, что точное время пока не определено.

Переговоры пройдут в президентской резиденции Турции — дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Президент России Владимир Путин на встречу не поехал. 14 мая он утвердил состав российской делегации, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский.

После того как стало известно, что Путин не поедет в Турцию, президент США Дональд Трамп также решил не участвовать в переговорах лично, сообщили Reuters и CNN.

Украинскую делегацию возглавляет руководитель офиса президента Андрей Ермак. В Турцию также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он заявлял, что готов к переговорам только с Путиным, но подчеркивал, что Киев открыт к любым форматам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Данное заявление прозвучало на встрече с его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим», – сообщил Сибига на своей странице в X.