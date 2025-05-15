ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Делегация России прибыла в Стамбул
Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры по урегулированию войны в Украине
Делегация России прибыла в Стамбул
Владимир Мединский / Reuters
15 мая 2025 г.

Самолет с членами российской делегации приземлился утром 15 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Об этом сообщили «Интерфаксу» источники в авиационных службах.

По информации ТАСС, переговоры между делегациями России и Украины должны начаться в 10:00 по стамбульскому времени. Однако источник, знакомый с организацией встречи, уточнил, что точное время пока не определено.

Переговоры пройдут в президентской резиденции Турции — дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Президент России Владимир Путин на встречу не поехал. 14 мая он утвердил состав российской делегации, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский.

После того как стало известно, что Путин не поедет в Турцию, президент США Дональд Трамп также решил не участвовать в переговорах лично, сообщили Reuters и CNN.

Украинскую делегацию возглавляет руководитель офиса президента Андрей Ермак. В Турцию также прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он заявлял, что готов к переговорам только с Путиным, но подчеркивал, что Киев открыт к любым форматам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне подчеркнул ключевую роль Анкары в мирном процессе. Данное заявление прозвучало на встрече с его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Во время нашей встречи я поблагодарил Хакана Фидана за приглашение в Турцию и проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы это ценим», – сообщил Сибига на своей странице в X.

Истории
Парламент Венгрии одобрил выход из МУС – из-за Нетаньяху
Парламент Венгрии одобрил выход из МУС – из-за Нетаньяху
Хуситы объявили блокаду Хайфы
Хуситы объявили блокаду Хайфы
Перед Израилем замаячили санкции
Перед Израилем замаячили санкции
США уничтожат пропалестинское движение?
США уничтожат пропалестинское движение?
ЕС хочет ударить по экспорту нефти из России
ЕС хочет ударить по экспорту нефти из России
Глобальный призыв к Израилю: откройте доступ в Газу
Глобальный призыв к Израилю: откройте доступ в Газу
Зеленский о разговоре с Трампом: «Я попросил его...»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Я попросил его...»
Трамп намекнул на выход США из переговоров по Украине
Трамп намекнул на выход США из переговоров по Украине
США отказались «благославлять» израильскую бойню в Газе
США отказались «благославлять» израильскую бойню в Газе
Трамп и Путин договорились о «немедленных» переговорах
Трамп и Путин договорились о «немедленных» переговорах
Испания требует исключить Израиль из «Евровидения»
Испания требует исключить Израиль из «Евровидения»
Турция призвала Грецию не искажать историю
Турция призвала Грецию не искажать историю
Трамп и Путин обсудят «тупик» в переговорах
Трамп и Путин обсудят «тупик» в переговорах
И потекла нефть вместо крови
И потекла нефть вместо крови
Девять крошек для голодных миллионов
Девять крошек для голодных миллионов
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us