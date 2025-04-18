Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на заседании группы парламентариев, поддерживающих Палестину, и выразил радость от того, что может приветствовать в Стамбуле друзей палестинского народа. Он отметил, что участники встречи собрались, чтобы говорить от имени справедливости и мира.

Глава государства поблагодарил участников встречи за поддержку Палестины, назвав это не только политическим, но и нравственным долгом. По его словам, защита Палестины — это защита человечности, а сама палестинская борьба — это борьба за достоинство.

«Это вопрос совести, и вы, дорогие братья, выступаете на стороне этой совести», — сказал Эрдоган.

Он резко осудил продолжающиеся с 7 октября 2023 года атаки Израиля на Газу, назвав происходящее одним из самых жестоких актов насилия в новейшей истории.

«Израильское правительство убивает палестинцев без разбора — женщин, детей, младенцев, пожилых. Из почти 60 тыс. погибших подавляющее большинство — это именно они», — отметил он.

Президент сообщил, что более 212 журналистов были убиты, а совсем недавно погибла женщина-журналист вместе со всей своей семьей. Также были убиты врачи, медсестры, гуманитарные работники.

«Мы видим перед собой шайку, настолько лишенную человечности, что они празднуют дни рождения, убивая детей», — заявил он.

По словам президента, 80% зданий в Газе разрушены, а сама территория превратилась в руины — более 50 млн тонн обломков. Израиль продолжает уничтожать уцелевшие здания, больницы, источники питьевой воды и жилые кварталы.

Президент Турции отметил, что весь мир наблюдает за этим, не вмешиваясь.

«Убивают журналистов — международные СМИ молчат. Убивают детей — правозащитники молчат. Нападают на врачей — Запад молчит. ООН и другие организации просто наблюдают», — заявил он.

Международное право, по словам президента, стало инструментом усиления сильного, а не защиты справедливости. Он отметил, что в Газе провалился весь международный порядок, включая ООН и ЕС. А исламский мир, по его словам, не смог выполнить свои обязанности, несмотря на усилия.

Турецкий лидер призвал к серьезной переоценке ситуации в исламском мире, заявив: «Нам, мусульманам, нужна глубокая и честная саморефлексия».

Он также осудил тех, кто клеймит палестинское сопротивление как «террористов».

«Мы отвергаем это. Народ Палестины борется за свободу. Их борьба — такая же, какую наш народ вел сто лет назад за независимость», — подчеркнул он. По его словам, палестинское сопротивление — это национальное движение за освобождение.

Эрдоган отметил, что Палестина сопротивляется не с октября прошлого года, а уже сто лет, и этот героизм продолжается несмотря на молчание международного сообщества.

«Мы не прекратим говорить правду. Мы продолжим защищать палестинцев от имени нашей страны и народа», — подчеркнул он.

Эрдоган призвал не только исламские страны, но и израильский народ выступить против своего правительства.

«Призываю не только всех, у кого есть совесть, но и сам израильский народ — выступить против катастрофы, к которой ведет их собственное руководство», — заявил президент. Он добавил, что народ, переживший Холокост, не может быть равнодушен к геноциду.

Президент также напомнил, что Турция с первых дней войны в Газе не только выражала протест, но и предпринимала конкретные шаги — остановила торговлю с Израилем и направила более 101 тыс. тонн гуманитарной помощи. Однако Израиль блокирует доставку помощи в Газу, используя голод и отсутствие воды как оружие.

«Мир становится свидетелем все более масштабной гуманитарной катастрофы. Безнаказанность Израиля ускоряет его политику геноцида», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул важность судебного процесса против Израиля в Международном суде ООН и сообщил, что Турция официально присоединилась к делу как сторона.

«Каждое преступление без наказания делает преступника еще наглее. Мы будем бороться, чтобы Израиль ответил за свои действия. Это наша обязанность перед десятками тысяч убитых детей», — подчеркнул президент.

Отдельно турецкий лидер остановился на нападениях Израиля на Храмовую гору и назвал мечеть Аль-Акса «красной линией», заявив: «Она принадлежит только мусульманам».

Он осудил израильские провокации в Сирии и Ливане, назвав политику Нетаньяху «бандитизмом».

Эрдоган предупредил: «Огонь, который они раздувают, вскоре может сжечь и их самих». Турция, по его словам, не будет молчать перед лицом произвола.

Президент подчеркнул, что приоритетами остаются немедленное прекращение огня, восстановление помощи Газе и полный вывод оккупационных сил. Он выразил поддержку переговорам при посредничестве Катара и Египта.

Эрдоган напомнил, что «альтернативы решению в форме двух государств нет» и что борьба за Палестину будет продолжаться до создания государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

Он подчеркнул: «Палестина принадлежит палестинцам. Мы не примем никакой план выселения. Даже если останемся одни — мы продолжим защищать Палестину».

В завершение президент Турции напомнил о заседании Контактной группы по Газе в рамках Анталийского дипломатического форума и призвал парламенты продолжать давление. «Пусть Аллах поможет нам», — заключил Эрдоган.