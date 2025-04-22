Свыше ста университетов и колледжей США подписали совместное заявление в ответ на политику администрации президента Дональда Трампа, которую они расценивают как вмешательство в образовательную систему страны.

Инициатором выступила Американская ассоциация университетов и колледжей (AAC&U). В документе осуждаются «политическое и необоснованное вмешательство» Белого дома, в том числе попытки повлиять на работу учебных заведений через финансирование.

Подписи под заявлением поставили ведущие американские университеты, в том числе Гарвард, Принстон, Браун и другие.

Вузы ранее подвергались критике со стороны администрации Трампа за поддержку студенческих акций солидарности с Палестиной и за сохранение программ «разнообразия, равенства и инклюзивности».

Авторы документа подчеркнули, что не возражают против диалога с властями и разумного регулирования, но отвергают любые формы давления.

«Мы всегда поддерживаем эффективные и справедливые финансовые практики, но отвергаем использование государственных исследовательских фондов в качестве инструмента давления», — говорится в заявлении.

Руководство университетов также призвало к защите академических свобод и свободы выражения мнений.

«Мы выступаем против цензуры, угроз и исключений из университетов по политическим мотивам», — заявили они.

Университеты настаивают на важности открытого мышления и многообразия взглядов в образовательной среде. Они считают, что государственное вмешательство, направленное на ограничение этих принципов, наносит вред как самим учебным заведениям, так и демократическим основам страны.