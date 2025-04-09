Минобороны РФ сообщило об отражении крупнейшей за последнее время атаки беспилотников: за ночь были сбиты 158 дронов, в том числе 69 — над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью и 15 — над Северной Осетией.

Из-за угрозы взрыва упавшего дрона эвакуированы жители 48 квартир в городе Аксай Ростовской области. О пострадавших не сообщалось. Несколько аэропортов на юге России временно приостановили работу.

Киев официально не комментировал атаку. Украина называет удары ответом на продолжающиеся российские обстрелы и настаивает, что целью являются объекты военной и энергетической инфраструктуры.

США ранее сообщили о согласовании с Москвой и Киевом двух проектов перемирия, включая запрет на удары по энергетике, но пока ни одна из сторон не подтвердила их реализацию.