ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия под беспилотным огнем
Российское Минобороны отчиталось об уничтожении 158 украинских БПЛА в ходе массированной ночной атаки
Россия под беспилотным огнем
/ Public domain
9 апреля 2025 г.

Минобороны РФ сообщило об отражении крупнейшей за последнее время атаки беспилотников: за ночь были сбиты 158 дронов, в том числе 69 — над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью и 15 — над Северной Осетией.

Из-за угрозы взрыва упавшего дрона эвакуированы жители 48 квартир в городе Аксай Ростовской области. О пострадавших не сообщалось. Несколько аэропортов на юге России временно приостановили работу.

Киев официально не комментировал атаку. Украина называет удары ответом на продолжающиеся российские обстрелы и настаивает, что целью являются объекты военной и энергетической инфраструктуры.

США ранее сообщили о согласовании с Москвой и Киевом двух проектов перемирия, включая запрет на удары по энергетике, но пока ни одна из сторон не подтвердила их реализацию.

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