ПОЛИТИКА
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В России пригрозили Кыргызстану неприятностями
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал задержание сотрудницы Русского дома в Оше «провокацией»
В России пригрозили Кыргызстану неприятностями
Евгений Примаков / Госдума РФ
24 апреля 2025 г.

Задержание сотрудницы Русского дома в Оше Натальи Секериной является провокацией. Об этом 23 апреля заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Ожидаются пояснения и реакция. Вот: это провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным СМИ, Секерина была задержана вместе с тремя другими фигурантами по делу о вербовке наемников, возбужденному ГКНБ Кыргызстана. Среди задержанных также значится сотрудник пресс-службы города Ош Сергей Лапушкин.

Все фигуранты дела помещены под стражу до 17 июня.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за вербовку, финансирование и обучение наемников для участия в вооруженных конфликтах предусмотрено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. За участие в боевых действиях на территории других государств — от 10 до 12 лет.

Это уже второй дипломатический инцидент в отношениях между Москвой и Бишкеком за последнее время. Ранее Министерство иностранных дел Кыргызстана направило официальный запрос российской стороне с требованием объяснить причины задержания граждан республики в одной из московских бань.

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