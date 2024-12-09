Британия может пересмотреть статус «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) как запрещенной организации после того, как группировка возглавила альянс сирийских повстанцев, приведший к свержению президента Башара Асада. Об этом заявил министр межправительственных отношений Великобритании Пэт Макфадден в понедельник.

«Мы рассмотрим этот вопрос. Думаю, решение будет зависеть от того, как группировка будет вести себя теперь», — сказал Макфадден в интервью Sky News, отвечая на вопрос о возможном пересмотре статуса ХТШ.

ХТШ считается террористической организацией в Великобритании. Это делает незаконной любую поддержку или участие в ее деятельности.

«Думаю, решение должно быть принято относительно быстро, учитывая развитие ситуации на местах», — добавил Макфадден в интервью BBC Radio.

Международные правительства, включая Великобританию, приветствовали падение режима Асада, назвав это событие одним из крупнейших поворотных моментов для Ближнего Востока за последние десятилетия.

«Сирийский народ слишком долго страдал от режима Асада, и мы приветствуем его уход», - говорится в заявлении премьера, размещенном на сайте британского правительства.