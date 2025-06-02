Россия официально согласовала кандидатуру посла от движения «Талибан», который будет работать в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Афганистана.

Издание отмечает, что между Москвой и Кабулом усиливаются политические и экономические связи. Это происходит на фоне санкционного давления, под которым находятся оба государства.

В середине апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан». Решение вступило в силу 20 мая.

«Талибан» был включен в российский список террористических организаций в 2003 году. Тогда в решении суда говорилось, что движение поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями в Чечне и использует методы террора.

В декабре 2023 года Государственная дума приняла закон, позволяющий исключить организацию из списка террористических.

Согласно документу, приостановка запрета допускается, если организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году, после вывода американских войск. Тогдашний президент страны Ашраф Гани покинул страну.