ПОЛИТИКА
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Кремль согласовал афганского посла
Россия согласовала назначение посла Афганистана, представляющего правительство движения «Талибан»
Кремль согласовал афганского посла
Представители Афганистана в России / Reuters
день назад

Россия официально согласовала кандидатуру посла от движения «Талибан», который будет работать в Москве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Афганистана. 

Издание отмечает, что между Москвой и Кабулом усиливаются политические и экономические связи. Это происходит на фоне санкционного давления, под которым находятся оба государства. 

В середине апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан». Решение вступило в силу 20 мая. 

«Талибан» был включен в российский список террористических организаций в 2003 году. Тогда в решении суда говорилось, что движение поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями в Чечне и использует методы террора. 

В декабре 2023 года Государственная дума приняла закон, позволяющий исключить организацию из списка террористических. 

Согласно документу, приостановка запрета допускается, если организация прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. 

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году, после вывода американских войск. Тогдашний президент страны Ашраф Гани покинул страну. 

 

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