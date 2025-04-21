ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин: Киеву «подсказали» не отвергать перемирие
Российский президент заявил, что Украина согласилась на «пасхальное перемирие» из-за давления западных союзников
Путин: Киеву «подсказали» не отвергать перемирие
Владимир Путин / Reuters
21 апреля 2025 г.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона первоначально рассматривала предложение о пасхальном перемирии как «игру с судьбами», однако впоследствии Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы. Такое заявление глава РФ сделал на муниципальном форуме в Национальном центре «Россия».

«Нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего — иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция», — сказал российский президент.

Ранее Путин объявил перемирие с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, подчеркнув, что исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру». При этом он призвал российских военных быть готовыми отразить возможные нарушения со стороны ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев будет действовать «зеркально» в рамках перемирия. Также он предложил продлить режим прекращения огня на 30 дней, «если тишина действительно воцарится».

За время перемирия обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях. По словам Путина, хотя и наблюдалось снижение боевой активности украинской стороны, было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия. В свою очередь Зеленский сообщил накануне, что российские войска нарушили объявленное президентом РФ «пасхальное перемирие» более двух тысяч раз.

Вместе с тем Министерство обороны России утверждает, что российские войска «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

После окончания режима прекращения огня боевые действия возобновились, добавил российский президент. Он отметил, что опыт пасхального перемирия следует проанализировать.

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