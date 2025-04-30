Похороны папы римского Франциска привели к неожиданному миротворческому повороту. Во время незапланированной встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Украина не обязана признавать аннексированный в 2014 году Крым частью России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Это заметный отход от первоначальной позиции Вашингтона — ранее Белый дом настаивал, что Украина в будущем мирном соглашении должна признать Крым и другие оккупированные украинские территории частью РФ.

По данным издания, Трамп дал понять, что не будет вмешиваться в украинскую политику по этому вопросу. Однако Вашингтон — а не Киев — готов признать Крым частью России, отметил президент США.

Разговор в стенах собора Святого Петра проходил вдали от телекамер и советников. Лидеры провели около 15 минут наедине, обсуждая войну, возможные пути ее завершения и политические перспективы.

Зеленский, сначала сомневавшийся в целесообразности встречи, решил использовать шанс, уточняет Axios. Он призвал Трампа вернуться к своей изначальной идее безусловного прекращения огня и подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин якобы не пойдет на уступки без давления со стороны США. По словам источника, Трамп не исключил изменения своей позиции.

Позже, в полете обратно в США, Трамп опубликовал редкое предупреждение Путину в Truth Social после массированной ракетной атаки на Киев: «Может быть, он просто тянет время... Возможно, придется действовать иначе — через банковские или вторичные санкции».

Обсуждение статуса Крыма, ожидаемо, вызвало большой резонанс в украинском обществе. Зеленский ясно дал понять, что Киев не признает полуостров российским ни при каком мирном раскладе. Трамп же уточнил: его мирный план предполагает признание со стороны США — по данным Axios, для администрации президента это уже фактически решенное дело.

Зеленский добавил, что готов к уступкам ради мира, но только при наличии надежных гарантий безопасности. Трамп в ответ настоял на скорейшем подписании американо-украинского соглашения по стратегическим полезным ископаемым — якобы только после этого Вашингтон будет обсуждать гарантии.



