ТУРЦИЯ
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Турция укрепляет координацию с Катаром
Министр иностранных дел Фидан 27 апреля посетит Доху для координации по Газе и региональным кризисам на фоне роста торговли до $1 млрд
Турция укрепляет координацию с Катаром
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
26 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 27 апреля 2025 года посетит Катар. Об этом сообщили источники в МИД Турции.

Последний визит Фидана в Катар состоялся 2-3 февраля 2025 года. Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани прибыл в Турцию 11 марта 2025 года для участия в заседании Контактной группы по Газе Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ОИС-ЛАГ) в Анталии.

Стратегическое партнерство между Турцией и Катаром, установленное в 2014 году, укрепляется с каждым годом благодаря визитам на высшем уровне, регулярным контактам и многочисленным соглашениям.

Высший стратегический комитет под совместным председательством президента Турции и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани проводится ежегодно с 2015 года. Последнее заседание прошло в Анкаре 14 ноября 2024 года, следующее планируется в 2025 году в Дохе.

За 10 встреч было подписано 107 соглашений во всех сферах двустороннего сотрудничества. Объем двусторонней торговли между Турцией и Катаром в 2024 году превысил $1 млрд.

Турция и Катар разделяют схожие подходы по вопросам региональной безопасности, включая палестинскую и сирийскую проблемы. Страны тесно сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних платформ, включая Контактную группу ОИС-ЛАГ по Газе, для прекращения израильских атак на сектор.

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