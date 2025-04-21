Пекин примет решительные меры, если его партнеры заключат торговые сделки с Вашингтоном в ущерб Китаю, заявили в Министерстве торговли КНР.

Там уточнили: Пекин «решительно и зеркально ответит» тем, кто, поддавшись давлению США, ограничит торговлю с Китаем ради собственных выгод. По сути, Китай и США заставляют своих торговых партнеров выбирать, с кем сохранить отношения.

Поводом стало сообщение о планах Дональда Трампа добиться уступок от других стран — в обмен на послабления в тарифах. По данным The Wall Street Journal (WSJ), команда Трампа намерена использовать переговоры с партнерами как часть стратегии давления на Китай. Странам предлагают сократить объемы торговли с Пекином или ввести против него экономические ограничения — в обмен США снизят свои пошлины.

«Попытки договориться за счет интересов Китая обречены на провал, — заявили в Пекине. — Умиротворение не принесет мира, а компромисс не вызовет уважения. Кто ищет временную выгоду ценой других — играет с тигром и проиграет».

Торговая война между тем не думает утихать и продолжается с нарастающей силой. Тарифы на китайский экспорт в США достигли 145%, на американский в КНР — 125%. Несмотря на объявленную Трампом «освободительную кампанию» и 90-дневную паузу в тарифах для большинства стран, для Китая послаблений не последовало.

Некоторые страны уже вступили в переговоры с США, рассчитывая избежать новых пошлин до окончания срока. Но Китай ясно дал понять: любые уступки, если они вредят Пекину, не останутся без ответа.

Китайская угроза сработала. Так, министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз поспешила заявить, что Лондон не собирается отказываться от экономического взаимодействия с Китаем, назвав это «глупостью».

Трамп, в свою очередь, заявил, что «США ведут диалог» и надеются на «хорошую сделку» с Китаем. Пекин не подтвердил, что ведет переговоры с американцами, но призвал к уважительному диалогу.



