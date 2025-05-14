В Кремле раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности разместить ядерные вооружения в других европейских странах. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «распространение ядерного оружия на европейском континенте не прибавит ни безопасности, ни стабильности».

Ранее в эфире TF1 Макрон объявил, что Париж готовит соглашение с союзниками о размещении французских ядерных самолетов в других странах Европы — по аналогии с американским оружием, уже находящимся в Германии, Италии и других странах. Он пообещал представить параметры возможного договора в ближайшие недели.

Идею о расширении «ядерного зонта» Франции на другие страны ЕС Макрон излагал еще в марте. Тогда в Кремле назвали это претензией на «ядерное лидерство в Европе» и охарактеризовали позицию Парижа как «крайне конфронтационную».