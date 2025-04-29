ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Может перерасти в ядерную войну»
Вице-президент США заявил, что затягивание российско-украинской войны может привести к глобальной катастрофе
«Может перерасти в ядерную войну»
По словам Вэнса, распространенная в мейнстримовых СМИ версия о том, что «русские падут, украинцы вернут себе территорию, и все вернется к довоенному состоянию», далека от реальности / Reuters
29 апреля 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что затяжная война в Украине может обернуться глобальной катастрофой. «Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну», — заявил он в интервью подкастеру Чарли Кёрку. По словам Вэнса, распространенная в мейнстримовых СМИ версия о том, что «русские падут, украинцы вернут себе территорию, и все вернется к довоенному состоянию», далека от реальности.

Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп поручил своей команде всеми силами добиваться мира, поддерживая постоянные контакты между Москвой и Киевом. «Россия выдвигает свои условия, Украина — свои. Наша задача — попытаться свести их вместе», — пояснил вице-президент. Он добавил, что настроен на успех переговоров сейчас более оптимистично, чем две недели назад.

На этом фоне в Белом доме подтвердили: Трамп все больше разочаровывается как в президенте РФ Владимире Путине, так и в украинском лидере Владимире Зеленском — из-за отсутствия реального прогресса. Пресс-секретарь Каролайн Левитт заявила, что американский президент ждет от обоих лидеров готовности сесть за стол переговоров. Ранее Трамп открыто выражал сомнения в желании Путина прекратить боевые действия и намекал на возможность ужесточения санкций, а также предупреждал Зеленского: в случае затягивания войны Украина может потерять все через три года.

По информации Axios, глава Белого дома в частных беседах признавал, что переговоры зашли в тупик. В середине апреля он предупредил: если одна из сторон окончательно заблокирует процесс, США готовы выйти из переговоров, хотя Трамп все еще надеется этого избежать.

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