ПОЛИТИКА
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Apple уходит из Китая в Индию
На фоне тарифной войны Трампа компания переносит производство всех IPhone с китайских фабрик в Индию
Apple уходит из Китая в Индию
Apple переносит производство из Китая в Индию / Reuters
25 апреля 2025 г.

Компания Apple намерена перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию уже в следующем году. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации. Это решение связано с усилившейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, уточняет издание.

По информации газеты, Apple планирует к концу 2026 года полностью перевести производство более 60 млн iPhone, ежегодно поставляемых на американский рынок, в Индию. Это потребует удвоения текущих объемов производства в стране.

Такой шаг означает ускорение стратегии по диверсификации цепочек поставок, которую Apple реализует уже несколько лет. Однако теперь речь идет о гораздо более масштабных и быстрых изменениях, чем предполагали инвесторы, подчеркивает FT.

На протяжении почти двух десятилетий Apple активно инвестировала в китайские производственные мощности, создав там высокоэффективную сборочную систему через таких подрядчиков, как Foxconn. Тем не менее, после введения США новых пошлин на китайские товары, включая смартфоны, компания начала частично экспортировать устройства, собранные в Индии, чтобы избежать высоких тарифов.

Хотя Индия также сталкивается с 26% «зеркальными» тарифами со стороны США, это существенно меньше, чем аналогичные меры против Китая — 125%.

Кроме того, тарифы против Индии временно заморожены на фоне переговоров о торговом соглашении между Нью-Дели и Вашингтоном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию заявил, что стороны достигли значительного прогресса.

Сейчас Apple собирает большую часть iPhone в Китае, но активное расширение производственных мощностей в Индии через партнеров Tata и Foxconn говорит о серьезном развороте. По мнению аналитиков, это попытка американского техногиганта сохранить рентабельность и стоимость IPhone — потому что тарифы Трампа грозят увеличить стоимость смартфона почти в два раза.


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