Переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу, 16 мая. Об этом сообщили источники телеканала «Суспільне». На четверг встречи не запланированы.

Президент Украины Владимир Зеленский уже покинул Турцию и отправился в Албанию, где 16 мая откроется саммит Европейского политического сообщества. Тем временем украинская делегация, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров, прибудет в Стамбул поздно вечером 15 мая.

Ранее Кремль заявил, что президент Владимир Путин не приедет на переговоры в Турцию, направив вместо себя делегацию без первых лиц. Несмотря на это, Киев подтвердил участие, рассчитывая на посредничество США и Турции.

В Стамбуле также ожидаются госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланники Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог. Трамп утром в четверг заявил, что все еще не исключает своего присутствия на возможных переговорах Киева и Москвы, «если в этом будет смысл». Позднее он уточнил, что, по его мнению, перемирие в российско-украинской войне потребует встречи с Путиным лично.