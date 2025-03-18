Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения о прекращении войны, сообщает издание Semafor со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтон уже обсуждает необходимость территориальных уступок со стороны Украины, хотя детали возможной сделки с Москвой пока не раскрываются.

«Украинцы сильно пострадали, их народ перенес огромное горе, и после всего этого говорить о компромиссах очень трудно, — заявил госсекретарь США Марко Рубио, говоря об уступках территорий.

«Но это единственный способ остановить страдания», — утверждает дипломат.

Признание Крыма российским вызовет резкое недовольство Киева и европейских союзников. Украинский президент Владимир Зеленский категорически отвергает любые территориальные уступки, а США и большинство стран мира официально считают полуостров украинским, несмотря на его аннексию Россией в 2014 году.

Однако военные эксперты сомневаются, что ВСУ смогут вернуть Крым силовым путем. Даже Зеленский ранее признавал, что вопрос возможно решить лишь в дипломатическом формате, на который Россия вряд ли пойдет.

Трамп еще до полномасштабного вторжения допускал возможность признания Крыма российским. В 2016 году он заявлял, что рассмотрит этот вопрос, а в 2018-м сказал в интервью ABC News. что «по имеющейся информации, жители Крыма предпочли бы быть с Россией».

Тем не менее, представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз опроверг информацию о конкретных договоренностях. «Мы не ведем переговоры через прессу. Наша цель — остановить войну и добиться мирного решения», — подчеркнул он.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц подтвердил, что Украина может потерять часть территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Вторя ему, госсекретарь Рубио 17 марта уже во второй раз подчеркнул, что урегулирование конфликта так или иначе потребует территориальных уступок со стороны Киева.



