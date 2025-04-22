Белый дом начал процесс поиска нового главы Пентагона для замены главы ведомства Пита Хегсета, сообщил NPR американский чиновник, не уполномоченный публично комментировать ситуацию. Министр обороны США оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что он делился секретной информацией в групповом чате со своей женой, братом и адвокатом.

По данным источника, Хегсет использовал приложение Signal на своем личном смартфоне, раскрывая поминутную секретную информацию об авиаударах по целям хуситов в Йемене. Это произошло примерно в то же время в марте, когда Хегсет поделился аналогичными деталями с высокопоставленными чиновниками Белого дома в другой группе Signal, куда по ошибке был добавлен журналист. Эта утечка, случившаяся за несколько часов до авиаударов, могла поставить под угрозу американских пилотов, если бы информация о времени ударов была перехвачена противниками США. Хуситы уже дважды сбивали американские беспилотники Predator.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла информацию о попытках заменить Хегсета, написав в X, что президент Трамп «решительно поддерживает» его. Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп выразил поддержку министру и назвал обеспокоенность по поводу чатов в Signal «пустой тратой времени».

«Он отлично справляется — спросите хуситов, как он справляется», — заявил Трамп.

Сам Хегсет отрицал какие-либо правонарушения на пасхальном мероприятии в Белом доме ранее в понедельник.

«Вот что делают СМИ: они берут анонимные источники от недовольных бывших сотрудников, а затем пытаются очернять людей, разрушать их репутацию. Со мной это не сработает», — сказал он.

Хегсет, вероятно, имел в виду четырех высокопоставленных советников, которые внезапно покинули Пентагон на прошлой неделе. Бывший представитель Министерства обороны Джон Уллиот подал в отставку, а затем опубликовал статью, в которой назвал прошедший месяц в Пентагоне «полномасштабным кризисом» из-за внутренних конфликтов, которые вредят президенту Трампу.

Трое других советников Пентагона — Дэн Колдуэлл, Колин Кэрролл и Дарин Сельник — были уволены из Пентагона и обвинены в утечке информации в прессу. Затем трио выпустило совместное заявление в X, в котором назвали свое увольнение «непростительным» и заявили, что им даже не сообщили, в какой именно утечке их обвиняют.

«Все трое из нас с честью служили нашей стране в военной форме — для двоих из нас это включало командировки на войны в Ираке и Афганистане. И, исходя из нашей коллективной службы, мы понимаем важность информационной безопасности и ежедневно работали над ее защитой», — написали они.

Колдуэлл и Сельник — давние партнеры Хегсета, которые работали с ним в организации «Обеспокоенные ветераны Америки», правой политической группе.

Сенатор от Нью-Гэмпшира Жанна Шахин, демократ в Комитете по вооруженным силам, заявила, что Хегсет должен принять на себя ответственность.

«Но мы не должны забывать, что главная ответственность здесь лежит на президенте Трампе за выбор бывшего телеведущего выходных дней, не имеющего опыта успешного руководства крупной и сложной организацией, для управления крупнейшим департаментом нашего правительства и принятия решений о жизни и смерти для наших военных и страны», — сказала она.