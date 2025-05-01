Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон ведет переговоры с Францией и Саудовской Аравией по вопросу возможного признания Палестинского государства. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление Лэмми, сделанное перед комитетом по международным отношениям Палаты лордов.

По словам Лэмми, обсуждение идет в контексте международной конференции, которую Франция и Саудовская Аравия планируют провести в июне. Цель встречи — сохранить политические усилия по достижению двухгосударственного урегулирования на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что Великобритания готова признать Палестину тогда, когда это решение будет иметь реальное значение, а не будет носить символический характер. Лэмми отметил, что, по его мнению, недавнее признание Палестины такими странами, как Испания, Норвегия и Ирландия, не дало ощутимого результата.

Он также напомнил, что Палестину уже признали 160 стран. При этом Лэмми подчеркнул: «Мы всегда говорили, что признание не является самоцелью, и мы считаем предпочтительным, чтобы признание было частью процесса достижения двустороннего урегулирования».

Лэмми подтвердил, что ведутся переговоры с Францией и Саудовской Аравией, и указал на активную роль президента Франции Эммануэля Макрона.

«Президент Макрон много говорил об этом, недавно вместе с саудовцами, и, конечно, мы сейчас ведем с ними переговоры», – добавил он.

Министр также сообщил, что во время недавних переговоров с Катаром заявил о необходимости исключить ХАМАС из управления Газой. Он подчеркнул, что долгосрочное решение потребует полной демилитаризации, подобной той, что произошла в Северной Ирландии после Соглашения Страстной пятницы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что на предстоящей конференции несколько стран могут объявить о признании Палестины. При этом он уточнил, что речь идет о создании палестинского государства без участия ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ предостерег Макрона от такого шага. Предупреждение прозвучало в телефонном разговоре между лидерами.