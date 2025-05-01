ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Лондон готовится к признанию Палестины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подтвердил переговоры с Францией и Саудовской Аравией о возможном признании Палестины на июньской конференции
Лондон готовится к признанию Палестины
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми / Reuters
1 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон ведет переговоры с Францией и Саудовской Аравией по вопросу возможного признания Палестинского государства. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление Лэмми, сделанное перед комитетом по международным отношениям Палаты лордов.

По словам Лэмми, обсуждение идет в контексте международной конференции, которую Франция и Саудовская Аравия планируют провести в июне. Цель встречи — сохранить политические усилия по достижению двухгосударственного урегулирования на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что Великобритания готова признать Палестину тогда, когда это решение будет иметь реальное значение, а не будет носить символический характер. Лэмми отметил, что, по его мнению, недавнее признание Палестины такими странами, как Испания, Норвегия и Ирландия, не дало ощутимого результата.

Он также напомнил, что Палестину уже признали 160 стран. При этом Лэмми подчеркнул: «Мы всегда говорили, что признание не является самоцелью, и мы считаем предпочтительным, чтобы признание было частью процесса достижения двустороннего урегулирования».

Лэмми подтвердил, что ведутся переговоры с Францией и Саудовской Аравией, и указал на активную роль президента Франции Эммануэля Макрона.

«Президент Макрон много говорил об этом, недавно вместе с саудовцами, и, конечно, мы сейчас ведем с ними переговоры», – добавил он.

Министр также сообщил, что во время недавних переговоров с Катаром заявил о необходимости исключить ХАМАС из управления Газой. Он подчеркнул, что долгосрочное решение потребует полной демилитаризации, подобной той, что произошла в Северной Ирландии после Соглашения Страстной пятницы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что на предстоящей конференции несколько стран могут объявить о признании Палестины. При этом он уточнил, что речь идет о создании палестинского государства без участия ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ предостерег Макрона от такого шага. Предупреждение прозвучало в телефонном разговоре между лидерами.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us