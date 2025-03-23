По данным ООН, в 2024 году при попытках миграции погибли как минимум 8 938 человек — это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Международная организация по миграции (МОМ) предупреждает, что реальные цифры, вероятно, значительно выше, так как многие случаи остаются недокументированными из-за отсутствия официальных данных.

«Трагедия роста числа мигрантов, погибающих по всему миру, неприемлема и предотвратима. За каждой цифрой стоит человек, чья смерть — личная катастрофа», — отметила заместитель гендиректора МОМ по операциям Угочи Даниэлс.

Смертность мигрантов растет уже пятый год подряд. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2023 году — 8 747 погибших.

Наибольшее число смертей зарегистрировано в Азии — 2 778 человек, за ней следуют Африка — 2 242 и Средиземное море — 2 452.

МОМ подчеркивает необходимость создания эффективных систем поиска и спасения, а также безопасных и легальных маршрутов для миграции.

Известно также о как минимум 1 233 погибших в Америке, включая 341 в Карибском бассейне и 174 — в джунглях Дарьена на границе Панамы и Колумбии. Это максимальные показатели за все время наблюдений на этих направлениях.

С 2022 года не менее 10% всех зафиксированных смертей были вызваны насилием. В 2024 году это в основном происходило в странах Азии — почти 600 погибших.

МОМ отмечает, что большинство жертв остаются неопознанными, что лишает семьи ответов и затрудняет реагирование на кризис.

«Рост числа погибших — сам по себе трагичен, но еще страшнее то, что тысячи остаются безымянными», — заявила координатор проекта «Пропавшие мигранты» Джулия Блэк.

МОМ призывает к международному сотрудничеству и системному подходу, подчеркивая, что создание безопасных и легальных путей миграции — единственный устойчивый способ предотвратить гибель людей.