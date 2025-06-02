Саудовская Аравия усиливает меры безопасности перед началом ежегодного хаджа, который стартует уже в эту среду. Меры принимают на фоне трагедии прошлого года, когда от перегрева и солнечных ударов погибли свыше 1300 паломников. В условиях аномальной жары и прибытия более миллиона человек в королевство власти ограничивают доступ в Мекку и вводят меры для защиты от высоких температур.

По данным официальных лиц, большинство погибших в 2023 году были нелегальными паломниками, не имевшими укрытий и доступа к базовым услугам. В этом году власти высадили 10 тыс. деревьев, установили 400 кулеров и системы водяного распыления, а также расширили покрытие так называемыми «белыми дорогами» — специальным покрытием, снижающим поглощение солнечного тепла.

Силовики перекрыли доступ в Мекку для 269 678 человек без разрешения. Штраф за нелегальное участие в хадже увеличен вдвое — до $5000. Нарушителям грозит 10-летний запрет на въезд в королевство. Более 23 тыс. жителей Саудовской Аравии также оштрафованы за несоблюдение правил хаджа.

Министр по делам хаджа и умры Тауфик ар-Рабия подчеркнул: «Разрешение обеспечивает транспорт, жилье и медицинское сопровождение. Паломники должны въезжать по визе хаджа, а не по туристической — это залог безопасности и порядка».

Для предотвращения давки власти задействуют дроны и системы искусственного интеллекта, которые в реальном времени отслеживают перемещение людей. Также планируется ограничить пребывание паломников на открытом солнце с 10:00 до 16:00 — в самые жаркие часы дня.

Хадж — один из пяти столпов ислама, обязательный для каждого мусульманина, имеющего физическую и финансовую возможность. Ежегодно в нем участвуют около 1,5 млн человек. Параллельно Саудовская Аравия стремится увеличить число паломников, совершающих умру, с 15 до 30 млн к 2030 году.



