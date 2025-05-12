Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня необходимы прямые переговоры между Москвой и Киевом. Его слова приводит Sky News, заявление также распространили российские государственные СМИ в понедельник, 12 мая.

«Необходимо вести переговоры, прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня», — сказал Песков. Он добавил, что «упрощённый подход к прекращению огня неуместен».

Ранее президент России Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам. В ночном заявлении от 11 мая он предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле. По словам президента, Москва готова участвовать в переговорах без предварительных условий, включая обсуждение вопроса перемирия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу. В телефонном разговоре с Путиным он заявил, что Анкара готова организовать встречу, которая может способствовать устойчивому урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп также призвал Киев принять это предложение. По его словам, Украина должна немедленно согласиться на переговоры, чтобы выяснить, возможна ли сделка.

«Если нет — европейские лидеры и США будут знать, где мы стоим, и смогут действовать соответственно», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на встречу в Турции 15 мая. Он подтвердил, что ждет прекращения огня, чтобы создать условия для дипломатии.

«Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал он в своей социальной сети. Зеленский выразил надежду, что «россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут».