Президент США Дональд Трамп получил личный подарок от российского президента Владимира Путина — новый портрет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который назвал портрет «личным подарком» и отметил, что только Путин может раскрыть больше деталей. Рисунок пока не был публично представлен.

Заявление прозвучало на фоне критики Трампом предыдущего портрета, который висел в здании Капитолия штата Колорадо. В своем посте в социальной сети Truth Social он назвал картину «действительно худшей», утверждая, что она была «намеренно искажена». Трамп раскритиковал художника Сару Бордман, похвалив ее изображение Барака Обамы, но обвиняя ее в ненатуральном изображении себя.

Этот обмен портретами стал частью продолжающихся дипломатических переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, на которых посланник Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что новый портрет был перевезен в Вашингтон. Уиткофф описал его как «красивый портрет» ведущего российского художника и добавил, что Трамп был «очевидно тронут» этим жестом.

Этот обмен портретами отражает потепление в отношениях США и России с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом в январе. Во время переговоров Уиткофф также сообщил, что Путин выразил обеспокоенность состоянием Трампа после попытки покушения на его жизнь в прошлом году.

Все это — часть подготовки личной встречи двух президентов.

Трамп, известный своим вниманием к имиджу, использует портреты и знаковые фотографии для формирования своего публичного образа. Его реакция на портрет в Колорадо — еще один пример того, что он намерен активно вмешиваться во все сферы общественной жизни, включая искусство. Теперь Трамп намерен указывать художникам как им писать портреты.

Примечательно, что сразу после критики президента власти Колорадо убрали портрет из здания Капитолия.



