Сотрудничество Турции и Азербайджана, реализуемое через крупные инфраструктурные проекты, продолжает вносить вклад в энергетическую безопасность всего региона и Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеопослании к участникам 30-й Бакинской энергетической недели.

Текст обращения зачитал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Президент напомнил о ключевых проектах: нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан, газопроводе Баку–Тбилиси–Эрзурум и Трансанатолийском газопроводе (TANAP). По его словам, эти инфраструктурные инициативы приносят пользу не только Турции и Азербайджану, но и всему региону.

Эрдоган выразил надежду, что Бакинская энергетическая неделя усилит связи между двумя странами и окажет влияние на развитие всего региона.

Он отметил, что отношения Анкары и Баку продолжают укрепляться во всех сферах, включая энергетику.

В условиях нестабильной геополитической ситуации значимость энергетического взаимодействия между Турцией и Азербайджаном только растет, подчеркнул президент.

Последним примером этого партнерства стал газопровод Игдыр–Нахчыван, открытый в марте.

«Запуск этого трубопровода укрепил энергетическую безопасность Нахчывана и сделал нас вместе сильнее. Увеличение электроэнергетической связи между Турцией и Азербайджаном является для нас еще одним стратегически важным проектом», — отметил он.

Президент Турции также указал на необходимость наращивания мощностей электрических интерконнекторов между Турцией и Нахчываном, а также Турцией и Грузией.

Кроме того, он напомнил о меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Турцией, Азербайджаном, Болгарией и Грузией в рамках проекта по передаче и торговле зеленой электроэнергией.

«Этот проект является еще одним историческим шагом для энергетической безопасности и благополучия нашего региона. Мы надеемся завершить его в ближайшее время», — заявил Эрдоган.

По его словам, у двух стран сохраняется потенциал для новых совместных проектов в сфере природного газа.

Президент отметил, что Азербайджан уже многие годы стабильно поставляет газ в Турцию и Европу и играет важную роль на мировом энергетическом рынке.

Он также заявил, что в ближайшем будущем у Турции и Азербайджана есть возможность наладить экспорт туркменского газа через свои территории.

Этот проект, по его мнению, будет способствовать диверсификации маршрутов и экономическому развитию региона.

«Энергетическая среда сегодня динамична и развивается, и все изменения будут внимательно отслеживаться в ходе Бакинской энергетической недели», — добавил турецкий лидер.

Он пожелал успехов участникам форума и выразил благодарность организаторам мероприятия. В завершение президент поприветствовал лидера Азербайджана Ильхама Алиева и напомнил, что они недавно встречались в Лачыне.

Бакинская энергетическая неделя стартовала 2 июня. Это ключевое отраслевое событие региона, объединяющее мировых игроков. В рамках недели проходят выставки Caspian Oil and Gas, Caspian Power и форум Baku Energy Forum.