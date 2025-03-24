Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что вскоре ожидает подписания американо-украинского соглашения о разделе доходов от добычи критически важных минералов на территории Украины.

Трамп также сообщил журналистам во время встречи со своим кабинетом, что США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими компаниями украинскими электростанциями.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях демаркации. Говорим о власти, владении электростанциями. Некоторые говорят, что Соединенные Штаты должны владеть электростанцией... потому что у нас есть опыт», - заявил он.

Американская делегация встретилась с украинскими официальными лицами в воскресенье и с российскими представителями в понедельник в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Переговоры в основном были сосредоточены на прекращении огня в Черном море, но Трамп отметил, что возникают и другие вопросы. С момента вступления в должность президента Трамп активно добивается остановки трехлетней войны России против Украины.

Редкоземельные металлы оказались в центре внимания именно после возвращения американского лидера на президентский пост. 28 февраля глава Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом для подписания соглашения с Вашингтоном.

По последним данным, сделка по редкоземельным элементам включала создание «инвестиционного фонда восстановления Украины». В него должно было поступать 50% доходов от ренты или лицензий на редкоземы, а также от дивидендов с объектов инфраструктуры, используемых для добычи и транспортировки этих полезных ископаемых.

Однако в последний день зимы планы сорвались. Зеленский поссорился с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом прямо перед камерами, после чего украинский лидер покинул Вашингтон.

4 марта Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США, рассказал, что получил письмо от Зеленского, в котором президент Украины сообщил, что Киев готов подписать сделку по редкоземельным металлам.