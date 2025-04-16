ВОЙНА В ГАЗЕ
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ООН: Ситуация в Газе — «худшая за всю войну»
Израиль блокирует поставки помощи, наносит удары по больницам и центрам распределения еды; более 90% населения страдает от нехватки продовольствия, сообщают ООН и ВОЗ
ООН: Ситуация в Газе — «худшая за всю войну»
/ AP
16 апреля 2025 г.

Гуманитарная обстановка в Газе достигла самого тяжелого уровня с начала боевых действий, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). Израиль уже более месяца не допускает в эксклав поставки жизненно необходимой помощи — это самая длительная блокада с момента начала конфликта.

В свежем отчете OCHA указывается, что в последние недели наблюдается всплеск атак с массовыми жертвами среди мирного населения. Среди них — недавний авиаудар по больнице Аль-Ахли в Газе, последний работающий стационар в регионе. Удары уничтожили приемное отделение, лабораторию и аптеку. Это произошло на фоне уже критической нехватки медикаментов и оборудования, отмечает палестинский Минздрав.

По данным ведомства, 37% жизненно необходимых лекарств и 59% медизделий полностью отсутствуют. Более половины препаратов для лечения онкологии и заболеваний крови закончились. В условиях блокады пациенты часто оперируются без наркоза, а десятки тысяч диабетиков и гипертоников лишены доступа к лечению. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркнула: удары по больницам недопустимы и нарушают международное гуманитарное право.

Израиль также наносят удары по складам с гуманитарной помощью, пунктам выдачи еды и пекарням, что еще сильнее усугубляет страдания мирных жителей. Только за выходные были атакованы склад ООН в Газе и продовольственный центр в Хан-Юнусе. Из-за нехватки муки и газа закрылись 25 пекарен, поддерживаемых ВОЗ.

По данным системы IPC, оценивающей уровень продовольственной безопасности, более 90% населения Газы живут в условиях кризиса (фаза 3 и выше). Почти половина — в состоянии чрезвычайной нужды (фаза 4), а 16% — на грани голода (фаза 5).

Кроме того, израильские приказы о перемещении населения загоняют мирных жителей в изолированные и небезопасные зоны, лишенные доступа к воде, пище и медпомощи. Около 70% территории эксклава объявлены «запретными зонами» или находятся под приказами о выселении. По данным израильских солдат, опубликованным НПО «Breaking the Silence», на границе Газы сформированы «зоны поражения», где разрешено стрелять по любому движению.

С момента возобновления боевых действий в марте зафиксировано 1 630 новых смертей, большинство — женщины и дети. Общее число погибших с октября 2023 года превысило 51 тыс. человек, раненых — более 116 тыс. В декабре 2023 года ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН, обвиняя его в геноциде.

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