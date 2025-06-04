Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой после заявлений о возможном выходе Вашингтона из усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. На самом деле глава Белого дома и не собирался выходить из мирного процесса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В конце мая Трамп заявил, что мирное решение должно быть найдено в течение двух недель. Если Москва откажется, «США будут действовать немного иначе», добавил он, не уточнив, что именно имел в виду. Однако, как отмечают источники газеты, в реальности Трамп не планировал сворачивать американское участие — это был элемент шантажа.

При этом, по данным ABC News, Трамп в действительности все больше разочаровывается в мирных инициативах. Источники издания сообщают, что аналогичные настроения царят и среди американских официальных лиц — особенно после ознакомления с последними требованиями Москвы. Но это не значит, что Вашингтон выйдет из процесса — скорее, он просто нарастит давление на РФ.

Как заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, отказ от участия в переговорах только продлит войну. «Это стало бы признанием провала», — подчеркнул дипломат. Тейлор также исполнял обязанности главы американской дипмиссии в Киеве в период первого срока Трампа.

Критика прозвучала на фоне очередной эскалации: 1 июня Украина нанесла массированный удар дронами по пяти российским аэродромам, в том числе в Мурманской и Иркутской областях, где, по данным украинской разведки, были повреждены стратегические бомбардировщики. Атака произошла накануне нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

На переговорах в Стамбуле российская сторона передала через Турцию меморандум с условиями перемирия. Среди них — либо вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, либо остановка мобилизации и прекращение западной военной помощи. Американские чиновники назвали предложения Кремля нереалистичными и направленными на затягивание переговоров.



