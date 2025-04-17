ПОЛИТИКА
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США прекратят борьбу с фейками
Госдепартамент ликвидирует офис «борьбы с дезинформацией», который противостоял «пропаганде России и Китая»
США прекратят борьбу с фейками
Госсекретарь США Марко Рубио / Reuters
17 апреля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии Офиса по противодействию иностранным манипуляциям с информацией — структуры, ранее известной как Центр глобального взаимодействия (GEC). По его словам, ведомство занималось цензурой, тратило десятки миллионов долларов и подрывало базовые американские свободы.

«Американские налогоплательщики ежегодно оплачивали более $50 млн, чтобы их же собственные голоса заставляли замолчать», — заявил Рубио. Он назвал существование такой структуры «немыслимым» и «противоречащим принципам, на которых стоит Америка».

Центр, основанный указом Барака Обамы в 2016 году, был создан для борьбы с иностранной пропагандой, прежде всего из России и Китая. В администрации Трампа он продолжал работать и даже публиковал доклады о дезинформации, но постепенно стал объектом критики со стороны правых, обвинявших GEC в политической предвзятости. Особенно часто звучали претензии о «цензуре» в адрес консервативных СМИ.

В декабре 2024 года, при президенте Джо Байдене, мандат центра не был продлен, и он был преобразован в новую структуру — R/FIMI. Однако после победы Трампа офис оказался в списке на закрытие.

С решением Рубио согласен и Илон Маск — в 2023 году он называл GEC «главным нарушителем свободы слова» в правительстве. Сейчас администрация Трампа проводит масштабное сокращение госаппарата: ликвидировано Агентство международного развития, тысячи чиновников уволены.

Но демократы и часть республиканцев считают решение ошибкой. Сенатор Джин Шахин заявила, что, закрывая GEC и разрушая «Голос Америки», Белый дом «уступает международное медиапространство Москве и Пекину».

Тем временем, против офиса по борьбе с дезинформацией открыты и судебные иски: техасский генпрокурор Кен Пакстон и медиакомпании The Daily Wire и The Federalist обвинили GEC в финансировании технологий, которые «делают неугодные СМИ нерентабельными». Что именно стоит за этими обвинениями, неизвестно.


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