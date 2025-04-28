Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал предложения администрации президента США Дональда Трампа о территориальных уступках Украины для достижения мирного соглашения. Его заявление приводит Tagesschau.

Писториус сравнил инициативу США с капитуляцией Украины.

«Украина могла бы добиться этого самостоятельно, капитулировав фактически год назад», — заявил министр.

По его словам, Украина понимает, что устойчивое соглашение о прекращении огня или мирный договор могут предусматривать определенные уступки. Однако он подчеркнул, что такие уступки должны сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины.

Согласно плану, опубликованному изданием Axios, аннексированный Крым будет признан российским, а оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей останутся под контролем России.

В рамках соглашения Россия должна будет вернуть Украине часть Харьковской области. Запорожская АЭС перейдет под формальный контроль Киева, но управлять станцией будут США.

Киев также откажется от стремления вступить в НАТО и подпишет соглашение о совместной разработке природных ресурсов с США.

В случае заключения сделки Дональд Трамп готов снять все санкции, введенные против России с 2014 года.