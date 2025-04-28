ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Германия: план Трампа — капитуляция Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предложения США о территориальных уступках Украины напоминают капитуляцию
Германия: план Трампа — капитуляция Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус / Reuters
28 апреля 2025 г.

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал предложения администрации президента США Дональда Трампа о территориальных уступках Украины для достижения мирного соглашения. Его заявление приводит Tagesschau.

Писториус сравнил инициативу США с капитуляцией Украины.

«Украина могла бы добиться этого самостоятельно, капитулировав фактически год назад», — заявил министр.

По его словам, Украина понимает, что устойчивое соглашение о прекращении огня или мирный договор могут предусматривать определенные уступки. Однако он подчеркнул, что такие уступки должны сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины.

Согласно плану, опубликованному изданием Axios, аннексированный Крым будет признан российским, а оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей останутся под контролем России.

В рамках соглашения Россия должна будет вернуть Украине часть Харьковской области. Запорожская АЭС перейдет под формальный контроль Киева, но управлять станцией будут США.

Киев также откажется от стремления вступить в НАТО и подпишет соглашение о совместной разработке природных ресурсов с США.

В случае заключения сделки Дональд Трамп готов снять все санкции, введенные против России с 2014 года.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us