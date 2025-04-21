Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о «радикальной реструктуризации» Госдепартамента уже на этой неделе. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на проект документа.

Реформа предполагает ликвидацию большинства второстепенных посольств и консульств в странах Африки. Вместо традиционной дипломатии на континенте останется лишь офис спецпосланника, подчиняющийся напрямую Совету национальной безопасности Белого дома. Дипломаты будут направляться в Африку в рамках «целевых миссий».

Одновременно в Госдепе будут расформированы региональные бюро, которые занимались реализацией политики в различных частях мира. Их заменят четыре укрупненных корпуса: Евразийский, Ближневосточный, Латиноамериканский и Индо-Тихоокеанский.

Также предполагается сокращение или закрытие офисов, курирующих темы демократии, прав человека, изменения климата и помощи беженцам. Это, как отмечают авторы проекта, делается для «оптимизации расходов и ликвидации злоупотреблений».

Ожидается, что подписанный указ вступит в силу с 1 октября. В Белом доме, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности отказались от комментариев. Источники NYT отмечают, что планы могут быть изменены до подписания. Однако многие американские дипломаты уже начали опасаться увольнений.

По словам чиновников, знакомых с документом, речь идет о крупнейшем пересмотре структуры внешнеполитического ведомства США за последние десятилетия.