ПОЛИТИКА
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Трамп ликвидирует «лишние» направления — от климата до прав человека
Администрация Дональда Трампа готовит масштабную реформу Госдепа США, которая предполагает сокращение подразделений по правам человека, климату и беженцам
Трамп ликвидирует «лишние» направления — от климата до прав человека
Трамп намерен подписать указ о «радикальной реструктуризации» Госдепартамента / Reuters
21 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о «радикальной реструктуризации» Госдепартамента уже на этой неделе. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на проект документа.

Реформа предполагает ликвидацию большинства второстепенных посольств и консульств в странах Африки. Вместо традиционной дипломатии на континенте останется лишь офис спецпосланника, подчиняющийся напрямую Совету национальной безопасности Белого дома. Дипломаты будут направляться в Африку в рамках «целевых миссий».

Одновременно в Госдепе будут расформированы региональные бюро, которые занимались реализацией политики в различных частях мира. Их заменят четыре укрупненных корпуса: Евразийский, Ближневосточный, Латиноамериканский и Индо-Тихоокеанский.

Также предполагается сокращение или закрытие офисов, курирующих темы демократии, прав человека, изменения климата и помощи беженцам. Это, как отмечают авторы проекта, делается для «оптимизации расходов и ликвидации злоупотреблений».

Ожидается, что подписанный указ вступит в силу с 1 октября. В Белом доме, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности отказались от комментариев. Источники NYT отмечают, что планы могут быть изменены до подписания. Однако многие американские дипломаты уже начали опасаться увольнений.

По словам чиновников, знакомых с документом, речь идет о крупнейшем пересмотре структуры внешнеполитического ведомства США за последние десятилетия.

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