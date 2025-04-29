Доллар показал худший старт года с 1998 года, потеряв 8,4% на фоне беспрецедентных шагов администрации Дональда Трампа, пишет Reuters. Международные инвесторы встревожены усилением протекционизма, разрушением союзов и атакой на федеральные институты.

Особую тревогу вызывает обсуждение возможного выхода США из Международного валютного фонда. Эта инициатива, зафиксированная в «Проекте-2025», разработанном фондом Heritage, предусматривает отказ Вашингтона от участия в МВФ и Всемирном банке.

Ослабление доллара усилило убытки глобальных фондов: падение индекса S&P 500 на 6% обернулось 15% убытков для европейских инвесторов без валютной защиты. Потери в американских гособлигациях в долларах для иностранцев достигли почти 10%.

Ситуацию усугубляет неопределенность вокруг будущего доллара как актива-убежища. Выход США из МВФ приведет не только к падению доверия, но и к сокращению долларовых резервов за рубежом.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент, выступая на встречах МВФ и Всемирного банка, заявил о намерении реформировать эти институты, не упомянув о выходе из них. Это несколько успокоило рынки, отмечает Reuters.

Тем не менее угроза сохраняется. В «Проекте-2025» МВФ и Всемирный банк названы «жадными посредниками», а Минфину США поручено добиваться реформ, оставляя за собой возможность полного выхода.

После инаугурации Трамп распорядился пересмотреть участие США «во всех международных межправительственных организациях». Итоговый доклад должен быть представлен в июле.

Выход из МВФ может стать для США финансовым «автоголом». Бывший заместитель министра финансов США Тед Труман в статье для Financial Times предупредил, что это подорвет статус доллара как резервной валюты.

Труман напомнил, что большая часть операций МВФ проводится в долларах. После выхода США страны будут отказываться от хранения резервов в валюте государства, не связанного с фондом.

Специальные права заимствования (СДР), расчетная единица МВФ, сегодня на 43% состоят из доллара. После выхода США доля доллара в СДР сократится, а позиции юаня и евро усилятся, что ускорит перераспределение мировых резервов.

Труман подчеркнул, что потеря статуса поставщика глобальной резервной валюты станет для США катастрофой.

Хотя возможная девальвация доллара может рассматриваться Белым домом как способ повысить конкурентоспособность американских товаров, вопрос в том, оправдает ли она риски масштабных финансовых потрясений.

Reuters отмечает, что даже если выход из МВФ будет отложен, сам факт его обсуждения будет давить на доллар.