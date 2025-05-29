Германия не только передаст Украине дальнобойные ракеты, но также наладит совместное производство этого вида оружия, заявил канцлер Фридрих Мерц в Берлине во время визита президента Владимира Зеленского. ФРГ также снимает все ограничения по дальности ударов — это кардинальный поворот в подходе Берлина к конфликту РФ и Украины.

По словам Зеленского, уже подписаны соглашения о строительстве и развитии производственных мощностей, включая выпуск дронов.

Выступая на совместной пресс-конференции, Мерц подчеркнул: «Мы хотим не просто поставлять Украине оружие большой дальности, но также хотим наладить его совместное производство. Подробности мы не раскроем, но сотрудничество будет углубляться».

Мерц не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли Берлин поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Киев уже два года просит ФРГ предоставить это оружие, способное поражать цели на расстоянии до 500 км.

Министерство обороны Германии сообщило, что первые образцы дальнобойного вооружения могут быть развернуты уже в ближайшие недели. Крупномасштабное производство начнется до конца текущего года.

Дипломатические усилия пока не дали ощутимых результатов — Россия отказалась от предложенного 30-дневного перемирия и за последнюю неделю нанесла серию массированных ударов по Украине, в том числе с воздуха. Зеленский также заявил о концентрации 50 тыс. российских военных у границ Сумской области. Мерц назвал эти действия «пощечиной всем, кто борется за перемирие».

Берлин со своей стороны тоже усиливает давление на Москву — в том числе через блокировку проекта «Северный поток — 2».

Новый канцлер ФРГ уже позиционирует себя как главный сторонник Украины в Европе. В отличие от своего предшественника Олафа Шольца, Мерц допускает удары ВСУ по территории России и избегает открытых обсуждений о поставках оружия, выбирая тактику «стратегической неопределенности».

В Кремле уже заявили, что заявления Берлина «порождают путаницу», а глава МИД Сергей Лавров допустил, что ФРГ уже передала Киеву дальнобойное оружие тайно.



