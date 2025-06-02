Дерзкие удары Украины по российским авиабазам стали болезненным ударом для Москвы, но в самом Киеве они вызвали и другую тревогу — не столько военную, сколько дипломатическую.

Как сообщает The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, в Киеве обеспокоены тем, что внезапные атаки дронов могут нарушить доверие между Украиной и ее ключевыми западными союзниками.

Причина беспокойства не только в масштабах операции, но и в том, что США не были предупреждены заранее. По данным CBS и Axios, украинская сторона не уведомила Белый дом о подготовке операции «Паутина» — масштабной диверсионной кампании, которую Служба безопасности Украины (СБУ) готовила полтора года. Ее цель — нанести урон российской дальней авиации глубоко в тылу.

Белый дом пока никак не прокомментировал украинскую операцию. Однако 1 июня в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской области. В результате взрыва погибли 2 человека, еще более 50 получили ранения.

Атаки Украины 1 июня сосредоточились на военных аэродромах в пяти регионах России — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По информации российского Минобороны, в Мурманске и Иркутске загорелись несколько самолетов, в других регионах атаки были отражены. Прокуратура РФ сообщила о задержании нескольких подозреваемых, начато расследование.

В Амурской области, по словам губернатора Василия Орлова, атака на аэродром Украинка была предотвращена, но на трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что беспилотники запускались из фуры в поселке Средний, вблизи военной части.

С военной точки зрения Украина достигла впечатляющего результата. Но с политической точки зрения последствия могут оказаться сложнее. На фоне нового раунда переговоров с Россией в Стамбуле часть украинских чиновников опасается, что несогласованные удары могут подорвать доверие со стороны Запада. Особенно это касается и без того непростых отношений с Вашингтоном, пишет Economist.

Один из украинских чиновников в беседе с BBC выразился предельно прямо: «Американцы ведут себя так, будто наша задача — согласовать условия наиболее мягкой капитуляции. А потом обижаются, что мы их за это не благодарим. Но за что благодарить — если мы не считаем себя побежденными».



