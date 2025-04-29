Переговоры о перемирии в Газе, проходящие в Каире, близки к «существенному прорыву», сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

В частности, ХАМАС и Израиль договорились о долгосрочном прекращении огня. Однако остаются разногласия по поводу полного разоружения палестинского движения — Израиль называет это ключевым требованием.

Тель-Авив и ХАМАС пока официально не прокомментировали ход переговоров. Представитель Израиля в беседе с журналистами опроверг информацию о прорыве, не уточнив деталей.

Ранее египетские СМИ сообщили, что глава египетской разведки Хасан Махмуд Рашад встретился в Каире с израильской делегацией во главе с министром стратегических дел Роном Дермером.

Катар, также участвующий в посреднических усилиях, отметил частичный прогресс, но подчеркнул, что соглашение пока не достигнуто.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдельрахман Аль Тани заявил, что ХАМАС готов освободить всех оставшихся заложников в обмен на полное прекращение войны. В то же время Израиль настаивает на освобождении заложников без обязательств по окончанию боевых действий — это бы открыло путь к полной оккупации Газы без оглядки на общественное мнение.

Представитель ХАМАС Тахер Аль-Ноно подтвердил готовность движения к многолетнему перемирию, но при условии дальнейшего полного окончания войны. Он выразил надежду на поддержку международных посредников.

Израиль сорвал перемирие и возобновил боевые действия 18 марта, обвинив ХАМАС в провале предыдущего перемирия. Между тем, именно палестинское движение настаивало на переходе к окончательному прекращению боевых действий.

По данным палестинских источников, в результате конфликта погибло свыше 52 тыс. человек. Из них 1900 — за последние полтора месяца израильских ударов и тотальной блокады сектора. ООН продолжает настаивать на срочном предоставлении гуманитарной помощи жителям сектора Газа.



