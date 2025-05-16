ТУРЦИЯ
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Турция и Узбекистан подписали пакет соглашений
Турция и Узбекистан подписали Протокол Совместной экономической комиссии на 8-й срок и шесть соглашений в ключевых сферах сотрудничества
Турция и Узбекистан подписали пакет соглашений
Джевдет Йылмаз и Шавкат Мирзиёев / AA
16 мая 2025 г.

В Ташкенте состоялось восьмое заседание Совместной экономической комиссии Турции и Узбекистана. Протокол на восьмой срок был подписан в присутствии вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и заместителя премьер-министра, министра экономики и финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова.

Перед официальной частью встречи Йылмаз и Кучкаров провели переговоры в формате один на один, после чего обсудили повестку в расширенном составе делегаций.

После завершения заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов. Турция и Узбекистан договорились о развитии сотрудничества сразу по нескольким направлениям. Подписи были поставлены под шестью соглашениями. Среди них — меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и технологий Турции и Министерством экономики и финансов Узбекистана.

Еще один меморандум и отдельная программа были подписаны между Управлением государственных закупок Турции и Министерством экономики и финансов Узбекистана. Они касаются развития сотрудничества в сфере госзакупок.

Министерство торговли Турции и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана согласовали меморандум о расширении торгово-экономических связей. Также достигнута договоренность между Министерством торговли Турции и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана о сотрудничестве в области защиты прав потребителей.

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