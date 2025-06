После того как США в 2021 году запретили импорт из Синьцзяна, обвинив Китай в массовых репрессиях против уйгуров, Пекин нашел обходной путь: массово переселять представителей нацменьшинства в другие регионы. Совместное расследование The New York Times, Bureau of Investigative Journalism и Der Spiegel показало, что такие программы задействованы гораздо масштабнее, чем предполагалось.

Уйгуров переселяют на далекие расстояния от родных краев и трудоустраивают на фабриках по всей стране — от автозаводов до птицефабрик, от заводов бытовой техники до обувных предприятий. Среди брендов, продукция которых связана с такими цепочками поставок, упоминаются Tesla, Mercedes-Benz, BMW, McDonald’s, Samsung и другие. Формально власти Китая называют это «добровольной помощью в трудоустройстве», но эксперты и правозащитники подчеркивают, что уйгуры зачастую не могут отказаться от таких «командировок» под страхом репрессий.

Расследование показало, что в Китае как минимум 75 фабрик в 11 провинциях используют труд переселенных уйгуров. Китайские источники и соцсети документируют массовые отъезды рабочих, а некоторые кадры и вовсе сняты во время отправки целых групп — они выстраиваются перед поездами под лозунгами «Честь!» и партийными знаменами. Репортеры посетили более 20 таких фабрик и поговорили с десятками людей, включая владельцев местных кафе и магазинов.

По оценкам исследователей и правозащитников, в рамках таких программ китайские власти ежегодно перемещают десятки тысяч уйгуров на огромные расстояния — до 4 тыс. км от родных мест. Рабочие поезда с сотнями человек, отправляемые в Хэнань, Цзянсу и другие промышленные провинции, стали почти регулярной картиной: в китайских соцсетях можно найти видео массовых отправок, где людей в одинаковой форме и с плакатами под контролем чиновников провожают под лозунгами «Слава труду!» и «Новая жизнь». По сути, это не просто трудоустройство, а целенаправленная политика переселения — порой с обещаниями лучшей жизни, а на деле с контролем, политической обработкой и фактической утратой связи с родными.

Журналисты и аналитики, изучившие документы китайских властей, отмечают, что переселенные уйгуры часто оказываются в условиях принудительного труда: от них требуют работать по 12–14 часов в сутки и жить в общежитиях, изолированных от местного населения. Их «курируют» партийные функционеры, а официальные отчеты открыто называют это «патриотическим воспитанием» и «социальной стабильностью». Некоторые из таких фабрик, как выяснилось, связаны с крупнейшими мировыми брендами — от автомобильных гигантов до фастфуда.

США и ЕС давно признают, что такие программы фактически подрывают международные нормы о принудительном труде. Несмотря на запрет импорта из Синьцзяна, в законе сложно отследить, как именно переселенные уйгуры перемещаются по Китаю. А значит, корпорации рискуют попасть под санкции или изъятие товаров, если будут замечены в таких цепочках. Правозащитники отмечают, что речь идет не о помощи бедным, а о долговременной системе ассимиляции и разрушения уйгурской идентичности — под покровом риторики о борьбе с бедностью и «терроризмом».