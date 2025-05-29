Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о создании нового подразделения — Cyber and Electromagnetic Command, которое будет заниматься как защитой от кибератак, так и наступательными операциями против таких стран, как Россия и Китай. «Клавиатура стала оружием войны», — отметил Хили, подчеркнув, что Великобритания «ежедневно подвергается атакам, и эта угроза только усиливается».

Хили подчеркнул, что «кибервойска» позволят стране не только защищаться, но и атаковать вражеские объекты. «Мы хотим <...> задать новые стандарты и дать нашим военным больше полномочий в сфере киберопераций», — пояснил министр.

Великобритания уже сталкивается с кибератаками со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. По словам Хили, в прошлом году количество атак на Минобороны удвоилось и достигло 90 тыс., что показывает «непрерывный и нарастающий уровень кибервойны».

Согласно планам, более £1 млрд будет направлено на разработку системы Digital Targeting Web, так называемой «убойной сети» (“kill web”), которая позволит объединить данные датчиков, кораблей, спутников и истребителей, обеспечивая мгновенное принятие решений и поражение целей. В этом также участвуют силы радиоэлектронной борьбы, включая подавление связи и управление вражескими дронами.

В ведомстве заявили, что кибероперации будут координироваться с уже действующими структурами — Национальной киберсилой, которая на протяжении пяти лет выполняла хакерские задачи в интересах армии. Хили подчеркнул: «Вы видели только слова — теперь увидите и действия».