За последние сутки российские войска сбросили около 50 управляемых авиабомб по Сумской области и нанесли удары дронами по Харьковской и Одесской областям, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в социальных сетях утром в среду. Кроме того, по его данным, в Сумской области ударный дрон поразил электроподстанцию, а в Никополе Днепропетровской области артиллерийским обстрелом повреждена линия электропередачи — без света остались около 4 тыс. потребителей.

Зеленский подчеркнул, что атаки по энергетике демонстрируют игнорирование Москвой усилий международных посредников. Он заявил, что «не стоит ждать до 11 апреля», когда исполнится месяц с момента отказа России от американского предложения о 30-дневном прекращении огня, и призвал к немедленным действиям.

При этом днем ранее Генштаб ВСУ сообщил, что над Украиной не было зафиксировано ни одного ударного дрона — впервые с конца декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва согласна на прекращение огня, но выдвигал условия, касающиеся мобилизации, поставок оружия и контроля за соблюдением перемирия. Киев считает это признаком нежелания России прекращать боевые действия. Тем временем в Вашингтоне назрело разочарование медленным прогрессом мирных усилий: президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве несговорчивостью обеих сторон и пригрозил давлением.