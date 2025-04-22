Медиа-офис правительства Газы выступил с резким предупреждением о кампании дезинформации, направленной на продвижение идеи массовой эмиграции палестинцев из сектора. По заявлению ведомства, Израиль стоит за распространением ложных сообщений о якобы организованном перемещении семей через израильский аэропорт Рамон в различные страны.

«Мы категорически утверждаем, что эта информация полностью ложна и является частью злонамеренной систематической кампании по подрыву стойкости нашего народа, его национального самосознания и принуждению к вынужденной миграции под давлением страданий и войны», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что за публикациями стоят фейковые аккаунты, предвзятые источники или лица, использующие поддельные документы. По мнению властей Газы, так Израиль пытается замаскировать «уродливые планы массового перемещения» после того, как не смог навязать их силой.

Администрация подчеркнула, что небольшое число палестинцев, покинувших территорию в последнее время, — это исключительно раненые и больные, направленные на лечение за границу через КПП «Керем Абу Салим», а не эмигранты.

Заявление появилось на фоне предложения президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев в соседние страны, особенно в Египет и Иорданию. Это предложение, озвученное на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 февраля, было отвергнуто арабскими государствами, европейскими странами и международными организациями.

4 марта на экстренном саммите Лиги арабских государств был одобрен пятилетний план восстановления Газы стоимостью 53 млрд долларов без перемещения палестинцев, однако США и Израиль отклонили его, придерживаясь идеи Трампа о переселении.

Израильская армия возобновила свое наступление в Газе 18 марта, несмотря на соглашение о прекращении огня и обмене пленными, достигнутое в январе. С тех пор погибли 1864 человека и было ранено около 4900. Общие потери с октября 2023 года превышают 51 200 палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.